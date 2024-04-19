Украинская альпинистка в третий раз покорит Эверест и "поднимет" с собой автора доната на ВСУ

Антонина Самойлова планирует установить новый рекорд. Она может стать первой украинкой, которая трижды поднялась на Эверест.

Украинская альпинистка третий раз покорит самую высокую гору мира для помощи Вооруженным Силам Украины. В то же время она установит новый рекорд.

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Автор доната "побывает" на Эвересте

Девушка поднимет с собой фото любого человека и сделает с ним фотографию на вершине Эвереста. Это будет человек, который сделает донат украинскому волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры". Собранные средства пойдут на портативные кислородные концентраторы "Saros". "Госпитальеры" смогут использовать их на всех звеньях эвакуации - от бронированных пикапов кейс-эвакуатора до стабилизационных пунктов.

Сейчас, у защитников есть потребность в двух таких концентраторах, стоимость одного достигает более 500 000 гривен.

"Подняться" на вершину сможет человек, который подписан на Антонину Самойлову в инстаграме, сделал донат и написал об этом в комментариях.

Победитель определится рандомно 5 мая в 12:00.

В 2023 году Антонина Самойлова сделала первую в мире съемку на дрон на вершине Эвереста с украинским флагом. Видео набрало миллионы просмотров и разлетелось множеством СМИ.

Напомним, что Антонина Самойлова – первая украинка, которая дважды поднималась на вершину Эвереста.