Українська альпіністка третій раз підкорить найвищу гору світу задля допомоги Збройним Силам України. Водночас вона встановить новий рекорд.

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Автор донату "побуває" на Евересті

Дівчина підійме з собою фото будь-якої людини та зробить з ним світлину на вершині Евересту. Це буде людина, яка зробить донат українському волонтерському медичному батальйону "Госпітальєри". Зібрані кошти підуть на портативні кисневі концентратори "Saros". “Госпітальєри” зможуть використовувати їх на всіх ланках евакуації — від броньованих пікапів кейс-еваку до стабілізаційних пунктів.

Наразі, у захисників є потреба у двох таких концентраторах, вартість одного сягає понад 500 000 гривень.

"Піднятися" на вершину зможе людина, яка підписана на Антоніну Самойлову в інстаграмі, зробила донат і написала про це в коментарях.

Переможець визначиться рандомно 5 травня о 12:00.

Цікаво. У 2023 році Антоніна Самойлова зробила першу у світі зйомку на дрон на вершині Евересту з українським прапором. Відео набрало мільйони переглядів та розлетілося безліччю ЗМІ.

Нагадаємо, що Антоніна Самойлова – перша українка, яка двічі підіймалась на вершину Евересту.