В Польше на стадионе вывесили антиукраинский баннер: скандальное фото

Фанаты Шленска решили, что в Польше началась украинизация. Именно этому они посвятили баннер на матче чемпионата.

В выходные в Польше прошли матчи 11 тура местного чемпионата. В одном из них Шленск принимал во Вроцлаве команду Варта из города Познань.

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На этом матче произошел скандал с участием команды-хозяйки. Во время игры фанаты Шленска вывесили антиукраинский баннер против переселенцев.

Баннер на матче Шленск – Варта

На белом плакате болельщики написали фразу "Остановите украинизацию Польши". Местная федерация пообещала провести расследование дисциплинарной комиссии.

Перед игрой мы не знали, что на трибунах появится баннер. Напомним, что с самого начала российского вторжения в Украину Шленск активно помогал нашим восточным соседям. оказывал финансовую, материальную и рекламную поддержку, а игроки и сотрудники помогали нуждающимся,

– заявил пресаташе Шленская Анджей Рыбак.

Стоит отметить, что поединок вроцлавская команда проиграла (0:2). Клуб идет 14-м в местном Экстраклясе, опережая зону вылета на два балла.

. С начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу выехало около 7 миллионов наших соотечественников.