В Польше на стадионе вывесили антиукраинский баннер: скандальное фото
Источник:obozrevatel.com
Фанаты Шленска решили, что в Польше началась украинизация. Именно этому они посвятили баннер на матче чемпионата.
В выходные в Польше прошли матчи 11 тура местного чемпионата. В одном из них Шленск принимал во Вроцлаве команду Варта из города Познань.
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На этом матче произошел скандал с участием команды-хозяйки. Во время игры фанаты Шленска вывесили антиукраинский баннер против переселенцев.
На белом плакате болельщики написали фразу "Остановите украинизацию Польши". Местная федерация пообещала провести расследование дисциплинарной комиссии.
Перед игрой мы не знали, что на трибунах появится баннер. Напомним, что с самого начала российского вторжения в Украину Шленск активно помогал нашим восточным соседям. оказывал финансовую, материальную и рекламную поддержку, а игроки и сотрудники помогали нуждающимся,
– заявил пресаташе Шленская Анджей Рыбак.
Стоит отметить, что поединок вроцлавская команда проиграла (0:2). Клуб идет 14-м в местном Экстраклясе, опережая зону вылета на два балла.Интересный факт. С начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу выехало около 7 миллионов наших соотечественников.