"Это не наша война": фанаты клуба из Польши устроили антиукраинскую акцию – демонстративное фото

Польские болельщики футбольного клуба Шленск отличились со знаком минус. Фанаты вывесили на трибунах антиукраинский баннер.

Второй раз фанаты этого польского клуба вывесили подобный баннер на матч 22-го тура Экстраклясы против познанского Леха, который состоялся 26 февраля.

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Какая-то пророссийская позиция у этих болельщиков

Болельщики Шленска прикрепили на трибуну антиукраинский баннер с надписью: "Это не наша война". У этих слов был перечеркнут герб Украины на фоне флага УПА.



Антиукраинский баннер от фанатов Шленска / Фото Gazeta Wrocławska

Фанаты этого вроцлавского клуба идут против всего цивилизованного мира и показывают, что они выбирают позицию "Мой дом с краю – я ничего не знаю" или поддерживают российскую агрессию. Удивительно, ведь власти Польши и граждане этой европейской страны мощно поддерживают Украину в войне против России.

В то же время ультрас других клубов Экстраклассы неоднократно выражали свою солидарность украинскому народу.

Интересно, что такой баннер было вдвое неприятнее видеть футболистам Леха, связанным с Украиной. В составе познанского клуба выступает украинский голкипер Артур Рудько и футболист Динамо и бывший игрок сборной Украины U-21 Георгий Цитаишвили, решивший сменить украинское гражданство на грузинское.

Отметим, что такой поступок фанатов Шленска не является одноразовой "акцией" с их стороны. В прошлом году они вывесили на стадионе баннер с надписью "Стоп Украинизации Польши".

Этот поединок 22-го тура Экстраклассы закончился победой Шленска 2:1. Рудько был снова вне заявки вроцлавского клуба, а Цитаишвили отыграл 70 минут и был заменен на Жуана Амарала.