Анонс последнего тура УПЛ: главные интриги в борьбе за еврокубки и выживание
Завершающие матча чемпионата Украины подарят зрителям нешуточную интригу. Три команды будут бороться за попадание в Лигу конференций, тогда как еще четыре – за возможность избежать прямого вылета в Первую лигу.
В чемпионате Украины 2023-2024 осталось отыграть всего один тур. Первая тройка команд определилась заранее, как и представительство УПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы, пишет 24 Канал.
Топ-тройка уже известна
Шахтер оформил чемпионство и в условиях триумфа Реала в ЛЧ сможет попасть напрямую в основную стадию турнира. Динамо второе и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.
Третье же место завоевал Кривбасс, ему предстоит представить Украину в Лиге Европы. А вот судьба путевок в Лигу конференций еще не определена. Для начала напомним расписание 30 тура УПЛ и турнирное положение команд.
Календарь 30 тура:
- 24 мая (суббота), 15:30. ЛНЗ – Ворскла
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Заря – Колос
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Полесье – Шахтер
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Рух – Динамо
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Черноморец – Днепр-1
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Кривбасс – Минай
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Оболонь – Александрия
- 25 мая (воскресенье), 15:30. Металлист 1925 – Верес
Турнирная таблица УПЛ:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|29
|22
|5
|2
|63-22
|71
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70-27
|66
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48-30
|54
|4
|Днепр-1
|29
|13
|10
|6
|38-27
|49
|5
|Движение
|29
|12
|13
|4
|43-29
|49
|6
|Полесье
|29
|13
|8
|8
|37-30
|47
|7
|ЛНЗ
|29
|10
|8
|11
|30-34
|38
|8
|Ворскла
|29
|9
|6
|14
|30-45
|33
|9
|Заря
|29
|7
|11
|11
|29-36
|32
|10
|Черноморец
|29
|10
|2
|17
|38-45
|32
|11
|Александрия
|29
|7
|10
|12
|27-38
|31
|12
|Колосс
|29
|6
|11
|12
|21-31
|29
|13
|Оболонь
|29
|5
|11
|13
|18-38
|26
|14
|Верес
|29
|5
|10
|14
|29-45
|25
|15
|Минай
|29
|5
|10
|14
|27-47
|25
|16
|Металлист 1925
|29
|5
|8
|16
|31-55
|23
Битва за Лигу конференций
На последние две путевки в еврокубки претендуют три команды – Днепр-1, Рух и Полесье. Первые два клуба имеют преимущество в два балла над житомирской командой. Более того, Полесье уступает Днепру-1 и Руху даже по очным встречам.
Поэтому шансы житомирцев на Лигу конференций выглядят довольно малыми. Подопечным Шищенко необходимо обыгрывать Шахтер и надеяться на проигрыш Днепра-1 или Руха. Первые едут в гости к Черноморцу, тогда как вторые будут принимать Динамо.
Что касается заочной дуэли днепрян и львовян, то в их паре преимущество на стороне команды Максимова (2:0, 0:1). Стоит также отметить, что разницы между 4 и 5 местом нет, обе команды будут стартовать в Лиге конференций со второго квалификационного раунда.Интересно знать. Владислав Ванат на 99% станет лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Нападающий Динамо оформил 14 голов. У его главных преследователей нынче по 10 точных ударов. Речь о партнере Владислава по Динамо Виталии Буяльском и форварде Шахтера Данииле Сикане.
Битва за выживание
Однако самым горячим вопросом последнего тура является борьба за выживание. По регламенту две последние команды напрямую вылетят в Первую лигу. В свою очередь клубы, занявшие 13-14 места, будут играть переходные матчи против Левого берега и Эпицентра.
Формально в зоне плей-офф может оказаться Колос, но на практике вероятность этого минимальна. Это произойдет только при условии выигрыша Оболони у Александрии, поражения ковалевцев от Зари и компенсации общей разницы мячей. Сейчас у Оболони она -20, а у Колоса -10 (обе очные матчи закончились 0:0).
Поэтому де-факто Оболонь, Верес, Минай и Металлист 1925 будут определять, кто вылетит напрямую, а у кого будет шанс сохранить прописку в УПЛ через плей-офф. Напомним о том, как заканчивались очные матчи между командами.
- Верес имеет преимущество над Оболонью (0:0, 3:0) и Минаем (0:0, 3:1)
- также ровенчане выиграли первый матч у Металлиста 1925 (4:3), второй состоится в последнем туре
- Оболонь имеет преимущество над Минаем (1:0, 1:1) и Металлистом 1925 (1:0, 1:1)
- Минай имеет преимущество над Металлистом 1925 (0:1, 2:0)
Что нужно Оболони:
- киевляне обезопасят себя от прямого вылета в случае победы над Александрией
- ничья также спасет "броваров", если Верес или Минай допустят осечку в своем матче
- если Оболонь проиграет, то ей необходимо либо поражение Вереса, либо невыигрыш Миная
Что нужно Вересу:
- победа над Металлистом 1925 гарантирует ровенчанам место в плей-офф
- ничья выведет Верес в плей-офф, если Оболонь проиграет или Минай допустит осечку
- в случае поражения Верес гарантированно вылетит в Первую лигу
Что нужно Минаю:
- победа над Кривбассом позволит закарпатцам спастись лишь при условии потери очков Оболонью или Вересом
- в случае ничьей в Кривом Роге Минаю необходимо надеяться на поражение Вереса
- в случае поражения Минай гарантированно вылетит в Первую лигу
Что нужно Металлисту 1925:
- харьковчан в последнем туре устроит лишь победа над Вересом и поражение Миная от Кривбасса
- ничья или победа Миная в Кривом Роге отправит Металлист 1925 в Первую лигу
- в случае ничьей или поражения Металлист 1925 гарантированно вылетит в Первую лигу
Прогноз Favbet
Букмекеры считают, что напрямую из УПЛ вылетят Минай и Металлист 1925. Коэффициент на понижение в классе харьковчан составляет лишь 1,05, тогда как закарпатцев – 1,65.
В свою очередь прямой вылет Вереса оценивается в 2,10, тогда как Оболони – в 4,00. Что касается котировок непосредственно на матчи с участием борцов за выживание, то они следующие:
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Оболонь – Александрия
|2,20
|3,25
|3,75
|Кривбасс – Минай
|3,40
|4,25
|2,00
|Металлист 1925 – Верес
|2,84
|3,50
|2,56
Что касается матчей претендентов на Лигу конференций, то эксперты вообще не верят в Полесье. Его победа над Шахтером оценивается аж в 5,40. Рух также является андердогом в битве с Динамо, а вот Днепр-1 должен побеждать Черноморец.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Черноморец – Днепр-1
|6,40
|4,25
|1,57
|Рух – Динамо
|3,90
|4,00
|1,91
|Полесье – Шахтер
|5,40
|4,20
|1,65