На чемпионате мира сборные традиционно были поделены на две группы по 8 команд. К полуфиналу не осталось ни одного представителя группы A!

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В 1/4 финала больше всего шансов получить путевку в полуфинал из представителей группы A имела Швейцария. Швейцарцев от 1/2 финала отделяли считанные секунды. Однако Германии успела сравнять счет и победила в серии буллитов.

Также неплохие шансы на полуфинал имел Олимпийский комитет России, который противостоял Канаде. Вооруженные игроками НХЛ россияне вели в счете, но не удержали преимущество. Канада выстрадала победу.

Легкий проход в полуфинал был для сборной США, которая деклассировала Словакию. Последние вышли в плей-офф впервые с 2013 года. Наконец четвертым полуфиналистом стали действующие чемпионы мира финны, которые в непростой игре на классе обыграли Чехию.

Таким образом, награды чемпионата мира-2021 разыграют все представители группы B. В финале стопроцентно сыграет один представитель Европы и Северной Америки.

США – Канада

США и Канада одни из самых успешных хоккейных команд в истории спорта. Канадцы 9 раз выигрывали Олимпийские игры и еще 26 раз становились чемпионами мира. Впрочем, канадцам уже три чемпионата мира не удается завоевать "золото".

Достижения американцев несколько скромнее, хотя "ледяные янки" всегда на слуху. США дважды выигрывали Олимпийские игры и столько же раз становились чемпионами мира. Что касается мирового первенства, то в Открытую эру американцы в основном довольствовались "бронзой".

Канада чудом вышла в плей-офф чемпионата мира-2021. На протяжении всего группового этапа канадцы находились за пределами топ-4. В последнем туре подопечные Жерара Галлана поднялись в топ-4, но могли пролететь мимо плей-офф.

Канада зависела от матча Германия – Латвия. Если бы в этой игре произошла ничья, то канадцы бы вылетели с ЧМ-2021. Однако Германия одержала победу, которая вывела "кленовых" в плей-офф.

США уверенно выиграли группу, одержав 6 побед. На групповом этапе американцы разгромили Канаду со счетом 5:1.



Фото facebook.com/HockeyCanada

Перед полуфинальным матчем в букмекерской компании Favbet считают сборную США фаворитом поединка с Канадой. Победу американцев оценивают коэффициентом 1,79. В то же время на проход Канады в финальном матче букмекеры предлагают коэффициент 2,08.

Канада и США сыграли 72 матча. На счету канадцев 52 победы в основное время при 9 поражениях. Каждая из команд имеет по три победы в овертаймах и по одной в серии буллитов.

Финляндия – Германия

Сборная Финляндии также может похвастаться немалыми достижениями. Команда трижды выигрывала чемпионат мира и сейчас удерживает звание сильнейшей команды. Также в активе финнов два "серебра" на Олимпийских играх.

На чемпионате мира-2021 финны демонстрируют стабильный хоккей. Единственной громкой осечкой Финляндии стало неожиданное поражение Казахстана, ставшего сенсацией мирового первенства. В 1/4 финала Финляндии хватило одной шайбы, чтобы выбить неуступчивую Чехию.

Сборная Германии наименее опытная и, пожалуй, самая слабая команда из всех участников 1/2 финала. Немцы могут похвастаться разве "серебром" Олимпийских игр-2018. Немцы сумели выйти в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года.



Фото twitter.com/SPORT1_PR

Прогресс немецкого хоккея невозможно не заметить. Немецкие хоккеисты все чаще демонстрируют равную игру с более титулованными сборными.

В 1/4 финала Германия драматически выбила Швейцарию. После середины поединка швейцарцы побеждали 2: 0. Однако немцы сократили счет.

Швейцария была близка к победе, и за 44 секунды до конца игры Гаванке сравнял счет. В серии буллитов Германия реализовала две попытки и вышли в полуфинал.

На групповом этапе финны одолели немцев (2: 1). Однако две предыдущие встречи заканчивались победами именно Германии. Всего Финляндия 30 раз побеждала немцев, когда те одержали только 4 победы.

Очевидным фаворитом полуфинала является сборная Финляндии. Победу финнов букмекеры Favbet оценили коэффициентом 1,41. Шансы Германии победить и пробиться в исторический финал оценены коэффициентом 2,95.

Кто же выиграет чемпионат мира

Если судить о выступлениях на чемпионате мира, то очевидными фаворитами являются сборные США и Финляндии. Эти команды ровно прошли групповой этап и не имели проблем в плей-офф.

Сейчас больше всего верится в проход в финал финской сборной, ведь в соперниках скромная Германия.

А вот, что же будет у противостояния США – Канада – сложно сказать. После провального старта канадцы воскресли и могут обыграть необстрелянную сборную США. Последним из-за плей-оффа НХЛ обычно безразличны подобные чемпионаты. Однако на этот раз все же прекрасная возможность получить золотые медали.

Что касается Финляндии, то команда привезла почти идентичный состав по сравнению с предыдущим чемпионатом мира. Поэтому не стоит удивляться, что эти хоккеисты во второй раз станут чемпионами мира. Вопрос только в том, с кем финнам играть в финале…

Полуфинальные матчи чемпионата мира состоятся 5 июня:

США – Канада (начало в 14:15)

Финляндия – Германия (начало в 18:15)

Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.