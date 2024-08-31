Еще одна медаль в плавании: Анна Стеценко завоевала "серебро" на Паралимпиаде-2024

В субботу, 31 августа, в программе Паралимпиады-2024 запланированы 12 финалов по плаванию. В одном из них приняла участие представительница Украины, Анна Стеценко.

32-летняя спортсменка из Донецкой области успешно преодолела квалификацию и пробилась в финал. Анна Стеценко имела шанс записать в свой актив уже седьмую олимпийскую медаль, пишет 24 канал.

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Стеценко стала призером Паралимпиады-2024

Анна соревновалась в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S12.

Во время квалификации украинка завершила заплыв с первым результатом. Ее время было на две секунды меньше показателя японки, которая расположилась на втором месте.

Украинка проводила соревнования на дорожке под номером 5.

Первые 50 метров Анна преодолела на третьей позиций, однако в конце смогла догнать испанку и получить "серебро".

Справка. Анна Стеценко является четырехкратной чемпионкой паралимпийской чемпионкой, а также серебряным и бронзовым призером. Она имеет четыре золотых медали и одну серебряную Паралимпиады-2016, а также является бронзовым призером Токио-2020.

Отметим, что медали в плавании на Паралимпиаде-2024 получили также Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь, Ярослав Денисенко и Антон Коль.