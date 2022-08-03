Разбили стекло и забрали документы: олимпийскую чемпионку Ризадинову ограбили в Испании
Источник:инстаграмм Анны Ризадиновой
Основательница Академии художественной гимнастики Анна Ризадинова уехала в Европу после 24 февраля. Бывшая гимнастка вывезла в безопасное своего маленького сына Романа.
Ризатдинова: Украденный рюкзак со всеми документами
Выехавшая из Украины ради безопасности единственного сына гимнастка стала жертвой грабителей. Они разбили стекло арендованного Анной автомобиля и забрали все документы спортсменки.
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Неприятное известие сообщила сама Анна Ризадинова в своем инстаграмме. Вместе с документами грабители украли два чемодана и все вещи, которые купила украинка в съемную квартиру.
Как я провела вчерашний день? Утром заболел ребенок. Потом, когда я вернулась к машине, стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и купленные вещи в арендованную квартиру: от вилок до утюга,
– рассказала Ризадинова.
Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике уже заполнил множество документов. Также Анна сменила авто, пострадавшее после нападения.
Гимнастка рассказала, что этот день начался для нее очень неудачно – заболел ее сын. После такого стресса приболела и сама Анна.
Была в полиции, в консульстве, заполнила кучу бумаг. А еще сменила машину, поскольку она была арендована, слава Богу была полная страховка и она покрыла все повреждения. После этого пришла домой и поняла, что у меня жар и температура,
– добавила бывшая гимнастка.
Ризатдинову ограбили / Скриншот из инстаграммы гимнастки
Анна Ризадинова стала послом проекта "Спортивный фронт". Цель компании – блокирование сборных и команд враждебных стран (россии и беларуси), бойкот спортсменов этих государств, которые поддерживают войну в Украине или занимают молчаливую позицию.
Напомним, что весной 2020 года Анна Ризадинова открыла двери собственной Академии художественной гимнастики. Ее воспитанницы даже во время войны в Украине продолжают приятно удивлять на международных соревнованиях и радовать нас наградами.