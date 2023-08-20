Одолев бывшую чемпионку мира: Анна Музычук завоевала "бронзу" Кубка мира по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук стала призером Кубка мира по шахматам в Баку. В решающем матче львовянка победила титулованную китаянку Тань Чжуньи.

В столице Азербайджана продолжается Кубок мира по шахматам. В матче за третье место встретились украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжуньи, пишет 24 Канал.

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В первой партии Музычук-старшая белыми фигурами обыграла чемпионку мира-2017. А вторая партия соперниц завершилась вничью.

Кубок мира по шахматам. Матч за третье место

Анна Музычук (Украина) – Тань Чжуньи (Китай) 1,5:0,5

Таким образом, 33-летняя львовянка завоевала бронзовую медаль Кубка мира-2023 по шахматам. Напомним, что в полуфинале украинка уступила болгарке Нургюл Салимовой.

Кроме того, Анна Музычук получила путевку на Турнир претенденток, который состоится в апреле следующего года в Торонто.

Напомним, на стадии 1/8 финала Кубка мира по шахматам в одной паре оказались Анна и Мария Музычук. По итогу матча победу праздновала старшая из сестер. В четвертьфинале Анна победила немку Элизабет Пенц.