Не смогла отомстить за сестру: Анна Музычук начала с ничьей в полуфинале Турнира претенденток

Украинская шахматистка Анна Музычук сыграла первую партию в полуфинале Турнира претенденток против китаянки Лей Тинцзе. Партия закончилась вничью.

Анна Музычук вышла в полуфинал Турнира претенденток в группе A, обыграв в четвертьфинале Конеру Гампи из Индии. При этом сделала это только на тайбрейке в четвертой партии – 4,5:3,5.

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В полуфинале выпало сыграть против китаянки Лей Тинцзе, которая в четвертьфинале обыграла Марию Музычук – сестру Анны.

В первой партии полуфинала Анна Музычук играла белыми. Но не сумела победить соперницу – ничья. Так что после первой партии счет тоже равный – 0,5:0,5.

Следующие партии между Анной Музычук и Лей Тинцзе состоятся 2, 4 и 5 ноября. Тай-брейк и церемония закрытия – 6 ноября.

Матчи группы B Турнира претенденток состоится 28 ноября – 11 декабря в Узбекистане. В нем сыграют сразу три россиянки, среди которых и одна бывшая украинка Екатерина Лагно.

Победительница Турнира претенденток сыграет в 2023 году против действующей чемпионки мира по классическим шахматам китаянки Цзю Вэньцзюнь, удерживающей этот титул с 2018 года.