Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу

Украинская боксерша Анна Лысенко (69 кг) вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. В 1/8 финала она победила Умайму Бель-Ахбиб (Марокко) – 5:0.

Доминировал весь бой

Анна доминировала на ринге на протяжении всех трех раундов и выиграла единогласным решением судей – 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

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Интересно, что Бель-Ахбиб является чемпионкой Африки по боксу 2017 года и выиграла бронзовую медаль на африканских играх 2019 года.

За выход в полуфинал Игр-2020 Лысенко 30 июля встретится с посеянной под первым номером Бусеназ Сюрменели из Турции.