Вы можете рассчитывать на Париж, – Идальго сделает все, чтобы россиян не было на Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго уверена, что россияне и белорусы не имеют права соперничать на Олимпийских играх. До тех пор, пока идет война в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля встретился с мэром Парижа Анн Идальго и с президентом Комитета регионов Европейского Союза Васко Кордейру. Глава столицы Франции четко обозначила свою позицию.

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Допуск равен поддержке войны

Анн Идальго в первую очередь готова защищать человеческие права, а также и олимпийские ценности. Мэр Парижа отметила, что россияне и белорусы не должны участвовать на международных соревнованиях, пока их страны совершают мировые преступления. Глава столицы Франции поклялась довести свои слова до дела.

Для меня Париж – столица прав человека. Это очень важно – ценности Олимпийского движения. Ценности гуманизма. Ценности Европы. На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это означает, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если идет война. Поэтому мы здесь. Мы стараемся убедить спортсменов, международные федерации и страны. Мы вместе с вами. Мы поддерживаем вас в борьбе. Вы можете рассчитывать на Париж и меня,

– твердо отметила Идальго.

Напомним, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение об участии спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы будет принято за год до проведения соревнований. Сейчас у россиян и белорусов есть возможность принять участие в Олимпиаде-2024.

Условия допуска спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования согласно заявлению МОК