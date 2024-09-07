Пловчиха из Херсона Анна Гонтарь остановилась в шаге от медали Паралимпиады-2024

В еще одном финале плавания на Паралимпиаде-2024 7 сентября честь Украины защищала Анна Гонтарь. Спортсменка поборолась за медали на дистанции 100 метров на спине в классе S6.

Для 20-летней пловчихи эта Паралимпиада в Париже стала лишь второй в карьере. Уроженка Херсона дебютировала на уровне Паралимпийских игр в 2021-м году в Токио, пишет 24 Канал.

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Как выступила Гонтарь

В квалификационном заплыве Анна Гонтарь показала четвертый результат. Поэтому украинка была среди претенденток на одну из наград в этой дисциплине.

В финальном заплыве Гонтарь досталась шестая дорожка. Ее соперницами были представительницы Германии, Швейцарии, Канады, США, Италии и две китаянки.

Финальную стометровку Анна завершила на четвертом месте. Украинская пловчиха показала время 1:25.72, оказавшись на внемедальном пьедестале.

Результат заплыва / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Напомним, что сборная Украины пока получила 73 медали на Паралимпиаде-2024. В медальном зачете наша команда занимает седьмое место.