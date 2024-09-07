Для 20-річної плавчині ця Паралімпіада у Парижі стала лише другою у кар'єрі. Уроджениця Херсону дебютувала на рівні Паралімпійських ігор у 2021-му році у Токіо, пише 24 Канал.

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Як виступила Гонтар

У кваліфікаційному запливі Анна Гонтар проказала четвертий результат. Тож українка була серед претенденток на одну з нагород у цій дисципліні.

У фінальному запливі Гонтар дісталася шоста доріжка. Її суперницями були представниці Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Італії та дві китаянки.

Фінальну стометрівку Анна завершила на четвертому місці. Українська плавчиня показала час 1:25.72, опинившись позамедальним п'єдесталом.

Результат запливу / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Нагадаємо, що збірна України наразі здобула 73 медалі на Паралімпіаді-2024. У медальному заліку наша команда займає сьоме місце.