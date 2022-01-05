В английском футболе буду ангажированным журналистом, – жена Зинченко о дальнейшей карьере

Власти Зинченко (псевдоним Седан) рассказали о своих дальнейших планах в журналистике. Жена украинского футболиста пока не планирует работать в ведущих английских медиа.

Седан: это не тот язык, с которым идти и работать

По словам Влады, она пока не хочет работать в известном спортивном СМИ – Sky. Она подчеркнула, что не ставила перед собой такую цель.

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Журналистка рассказала, что сейчас она пытается в совершенстве выучить украинский. Хотя Седан из украиноязычной семьи, однако она уверяет, что нередко случаются нюансы и пробелы в разговоре.

Разговаривая на украинском языке я имею много нюансов. А сейчас этим занимаюсь и совершенствую его. Если говорить об английском языке, то для быта его мне хватает. Но это не тот язык, с которым идти и работать. Я реалистка. Если говорить о телевидении, то это должен быть хороший английский язык,

– сказала Седан.

Жена Зинченко назвала еще один нюанс, который мешает ей работать на английском телевидении.

"Если я выведу свой английский язык на хороший уровень и могу работать на телевидении. Но в английском футболе я буду ангажированным журналистом, болею за команду Александра", – добавила Зинченко.