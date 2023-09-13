Сандерленд презентовал Русина на фоне памятника, подсветившего в цветах флаг Украины: видео

В первый день осени 2023 английский футбол пополнился еще одним украинским футболистом. Назарий Русин перебрался в клуб Чемпионшипа Сандерленда.

Прошло уже 13 дней, как английскому клубу официально презентовали украинского форварда. Назарий Русин наконец-то надел футболку Сандерленда.

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Красивая презентация на фоне исторического памятника.

Презентация состоялась в темное время суток на фоне достопримечательности Пеншоу, который является копией Храма Гефеста из Афин.

Ради презентации Русина монумент подсветили в цветах украинского флага.

Видео презентации Назария Русина в Сандерленде



Сандерленд презентовал Русина / Коллаж 24 Канала фото английского клуба

В новом клубе украинец выступит под 15-м номером. Контракт 24-летнего нападающего с Сандерлендом рассчитан до конца июня 2027 года. В сделке есть опция пролонгации сотрудничества еще на сезон.

Это второй зарубежный опыт в карьере Назария. В 2021 году Русин играл в аренде в польской Легии из Варшавы. Но этот период в карьере футболиста не удался и вернулся в киевское Динамо, где так и не смог закрепиться в основе киевлян.

Последним его клубом после переезда в Англию была луганская Заря, оформившая трансфер Русина из Динамо в августе 2022 года. В Украине футболист поиграл в структуре Львова, Динамо, Черноморца, Днепра-1 и Зари.

Перед своим переездом в Англию Русин успел провести 2 матча нового сезона-2023/2024 за Звезду, у которых отличился голом.

Сандерленд после 5 туров идет на 9-м месте, набрав 7 баллов в Чемпионшипе. Уже 16 сентября у Русина, вероятно, будет шанс дебютировать за новый клуб в матче против КПР. Назарий стал шестым украинцем в английском футболе.