Английский клуб необычно презентовал новую форму: собаки в роли моделей – милые фото

Не только футболисты могут быть моделями во время презентации новой формы. Английский Бристоль Сити решил обойти стороной и выделиться среди других.

Умиление презентации формы зашкаливает

Клуб Бристоль Сити выступает в английском Чемпионшипе. Команда решила сделать классный маркетинговый ход в презентации нового комплекта формы.

Интересно увидеть Домашние любимцы футболистов сборной Украины: фотоподборка

Презентация была довольно необычной. Участие в ней приняли собаки. Их одели в игровую форму клуба. Позировали четвероногие не менее красиво и профессионально, фотографии получились милыми и яркими.

Добавим, что прошлый сезон клуб завершил на 19 месте. Уже 14 июля Бристоль Сити сыграет свой первый контрольный спарринг во время подготовки к новому чемпионату. Их соперником станет Селтик.

Экипировка Бристоль Сити для сезона-2021/2022 снова будет экологически чистой. Каждая футболка сделана из высококачественного полиэстера, изготовленного из восьми переработанных пластиковых бутылок.