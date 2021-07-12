Английские фаны устроили массовую драку на "Уэмбли" во время финала Евро-2020: видео

В финале Евро-2020, который состоялся 11 июля, встретились сборные Англии и Италии. Командам не удалось выяснить кто сильнее за 120 минут и поединок перешел в серию пенальти.

Однако жарко было не только на футбольном поле вечером воскресенья. Английские фаны во время матча устроили массовую драку в подтрибунном помещении.

Читайте также Все дороги ведут в Рим Италия потрясла Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Драка фанов в финале

В сети появилось видео, на котором видно, как во время финала чемпионата Европы болельщики "трех львов" напали на итальянцев.

Британцы жестоко били соперников – атаковали каждого, кто имел на себе символику "скуадры адзурры".

Успокоить страсти пытались стюарды, но им не удалось урегулировать ситуацию в подтрибунном помещении стадиона "Уэмбли".