Английские фаны устроили массовую драку на "Уэмбли" во время финала Евро-2020: видео
12 июля 2021 , 01:28Читати новину українською
Источник:24 канал
В финале Евро-2020, который состоялся 11 июля, встретились сборные Англии и Италии. Командам не удалось выяснить кто сильнее за 120 минут и поединок перешел в серию пенальти.
Однако жарко было не только на футбольном поле вечером воскресенья. Английские фаны во время матча устроили массовую драку в подтрибунном помещении.
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Драка фанов в финале
В сети появилось видео, на котором видно, как во время финала чемпионата Европы болельщики "трех львов" напали на итальянцев.
- Британцы жестоко били соперников – атаковали каждого, кто имел на себе символику "скуадры адзурры".
Успокоить страсти пытались стюарды, но им не удалось урегулировать ситуацию в подтрибунном помещении стадиона "Уэмбли".Обратите внимание! Английские болельщики напали на итальянцев и перед началом финала Евро-2020.
- Тогда же они ворвались и на стадион "Уэмбли" в Лондоне.