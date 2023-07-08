Англия уверенно стала чемпионом молодежного Евро, но не поедет на Олимпиаду

Команда Ли Карсли слишком уверенно прошла по турнирной дистанции на чемпионате Евро U21, не упустив ни одного мяча. В финале британцы минимально преодолели обидчиков Украины.

Англия U21 – Испания U21 1:0

Гол: Джонс, 45+4.

В Румынии и Грузии подошел к концу молодежный чемпионат Европы-2023. В Батуми состоялся финал, где за трофей соревновались Англия и Испания, пишет 24 канал.

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Пиренейцы остановили в полуфинале Украину, выдавшую невероятный турнир и завоевавшую путевку на Олимпийские игры. Впрочем, испанцы забили в ворота Трубина 5 мячей в ответ на гол Бондаренко.

Впрочем, в финале шансы англичан выглядели немного выше. Команда Ли Карсли уверенно прошла по дистанции, не пропустив ни одного гола.

Курьезный штрафной решил судьбу трофея

Первый тайм прошел по инициативе Испании, но команда Дэнии так и не пробила ни разу в створ ворот Траффорда. Англичане чаще напрягали Тенаса и перед перерывом смогли открыть счет.

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Англия получила право на стандарт и удар Коула Палмера пришелся у партнера по команде Кертиса Джонса. Правда, от спины хавбека Ливерпуля мяч залетел в другую сторону ворот, дезориентировав вратаря.

Это позволило подопечным Карсли играть в любимую игру на удержание во втором тайме. Испания создала несколько опасных моментов, но Абелю Руису и партнерам не хватало точности.

Англия без Олимпиады

Британцы же пытались забить второго в контратаках, но инициатива была за Испанией. У нее был невероятный шанс перевести игру в овертайм, когда на четвертой компенсированной минуте заработала пенальти.

Колвилл ударил по ногам Абеля Руиса, но удар нападающего с отметки парировал Траффорд. Кипер потом еще и отразил одно добивание от Ороса. Таким образом, Англия одержала минимальную победу и в третий раз в истории становится чемпионом Евро U21.

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Прошедшие два триумфа "трех львов" состоялись еще в 80-х. Впрочем, Англия не будет представлена на Олимпиаде, ведь не является членом МОК. Поэтому путевки в Париж добираются до Испании, Украины и Израиля.