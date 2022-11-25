Англия – США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Сборная Англии удачно начала Мундиаль, разбив Иран, в то время как США потеряли победу над Уэльсом. Игра между подопечными Саутгейта и Берхалтера начнется 25 ноября в 21:00 по киевскому времени.

Англичане отправились на турнир одними из главных фаворитов. Общая стоимость игроков "трех львов" превышает 1 миллиард долларов!

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Сама же команда выходила в полуфинал прошедшего ЧМ и в финал последнего Евро. Что же касается США, то команда прогрессирует и располагает немало игроков по топ-лигам.

В первом туре Англия разбила Иран, забив в ворота персов шесть голов. А вот американцы вели игру против Уэльса, забили в первом тайме, но из-за необязательного пенальти в концовке потеряли победу.

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Матч Англия – США состоится на стадионе Аль Байт в Аль-Хоре. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Матч Англия – США будет транслироваться в прямом эфире на платформах "Суспільного": региональных каналах, сайте "Суспільного" и на "Радио Промінь" в аудиоформате. Также онлайн-трансляцию матча Англия – США проведет платформа Megogo, но доступ к трансляции есть только для подписчиков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – США.