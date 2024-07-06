"Крестоносцы" пакуют чемоданы: Англия по пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

В субботу, 6 июля, программу игрового дня открыл четвертьфинальный поединок сборных Англии и Швейцарии. Соперники в очном противостоянии определили обладателя путевки в полуфинал.

Англия – Швейцария 1:1 (5:3 по пенальти)

Гол: Сака, 80 – Эмболо, 75

"Три льва" благодаря чудо-голу Беллингема и фарту оказались среди участников четвертьфинала. Зато Швейцария на стадии 1/8 финала выбила из турнира действующих чемпионов Европы, пишет 24 Канал.

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Англия забуксовала в первом тайме

Игра в первом тайме продемонстрировала, что Швейцарию не стоит недооценивать. "Красные крестоносцы" предложили звездному сопернику борьбу на каждом клочке поля.

Чемпионат Европы продемонстрировал проблемы англичан, когда им противостоит команда с организованной обороной. Подопечные Гарета Саутгейта за первые 45 минут не сумели создать что-то похожее на стопроцентный момент вблизи ворот Зоммера.

Как следствие – на перерыв команды ушли с нулями на табло. Более того, соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Сака перевел матч в овертайм

Во втором тайме ситуации на поле не изменилась. Защита швейцарцев нейтрализовала главных звезд англичан: Кейна и Беллингема. Кроме того, при каждом удобном случае создавали проблемы для Пикфорда.

На 75-й минуте "красные крестоносцы" достигли своего. Эмболо подхватил мяч в штрафной площадке и пробил мимо голкипера.

Видео гола Эмболо

После пропущенного гола "Три льва" проснулись. Саутгейт провел несколько замен, чтобы оживить игру. Уже на 80-й минуте счет на табло изменился.

Деклан Райс вывел в прорыв Букайо Сака. Одноклубник Зинченко пробил с границы штрафной и восстановил паритет – 1:1.

Видео гола Сака

До конца основного времени соперники не смогли склонить чаши весов в свою пользу, переведя игру в экстратайм.

На 96-й минуте Деклан Райс обязан был закрывать вопрос о победителе. Хавбек пробил издали в нижний угол ворот. Зоммер не упустил опасность и перевел мяч на угловой.

Все решилось в серии пенальти. В исполнении одиннадцатиметровых точнее были англичане, которые стали третьими полуфиналистами.

10 июля сборная Англии сыграет против победителя пары Нидерланды – Турция.