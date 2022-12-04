Англия – Сенегал: онлайн-трансляция матча за выход в четвертьфинал ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, сборные Англии и Сенегала сойдутся между собой на первой стадии плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Следите за главными событиями поединка вместе с нами!

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира 2022 года состоятся еще два матча стадии 1/8 финала. В вечерней игре сойдутся между собой действующий чемпион Африки Сенегал и вицечемпионы Европы англичане, пишет 24 канал.

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Команда Гарета Саутгейта провела мощный групповой раунд, однако соперники у них были ощутимо более низкого уровня. Поэтому девять голов в ворота Ирана и Уэльса не должны пугать сенегальцев.

Тем более что с американцами Англия раскатала нулевую ничью с минимальными шансами на победу. Впрочем, это не помешало им уверенно выиграть квартет.

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Их оппонент имел некоторые проблемы на старте турнира, ведь из-за травмы не смогла поехать на Мундиаль местная звезда Садио Мане. Однако и без нападающего Баварии сенегальцы не упали ниже своего уровня.

У подопечных Алиу Сиссе не было проблем с Катаром и чуть не отобрали очки у Нидерландов (пропустили дважды только в концовке). А в лобовой встрече с Эквадором "львы Теранги" показали характер, вырвав нужную победу усилиями Калиду Кулибали.

Матч Англия – Сенегал начнется в 21.00. Трансляция матча будет доступна в эфире местных телеканалов "Суспільного", а также на сайте " Суспільне Спорт ".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Сенегал для тех, кто не сможет наблюдать за перипетиями на поле вживую.

Англия – Сенегал онлайн