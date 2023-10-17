Подарок Украине от Англии: "три льва" обыграли Италию в матче отбора Евро-2024 – видео

Центральным поединком игрового дня отбора Евро-2024 стала встреча на "Уэмбли" между сборными Англии и Италии. Благодаря домашней победе "три льва" обеспечили выход на континентальное первенство.

Англия – Италия 3:1

Голы: Кейн, 32 п., 77, Рашфорд, 57 – Скамакка, 15

Команда Гарета Саутгейта уверенно проводит квалификационный турнир чемпионата Европы-2024. Зато итальянцы, которые по ходу турнира сменили главного тренера, не могут похвастаться стабильными результатами, пишет 24 Канал.

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Волевая победа родоначальников футбола

Не добавил уверенности "Скуадре Адзурри" скандал с игроками, которые подозреваются в нелегальной игре на ставках. Кадровые потери накануне битвы на "Уэмбли" не играли в пользу команды Лучано Спаллетти.

Гости первыми открыли счет. На 15-й минуте поединка форвард Аталанты Скамакка с близкого расстояния пробил под перекладину. Однако такое начало не смутило хозяев.

Видео гола Скамакка

Англичане сравняли счет благодаря реализованному пенальти. Приговор судьи на 33-й минуте встречи выполнил Гарри Кейн. На перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1.

Видео гола Кейна

В начале второго тайма "три льва" вышли вперед. Маркус Рашфорд продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство, точно пробив из пределов штрафной. Счет стал 2:1.

Видео гола Рашфорда

Поймав кураж команда Гарета Саутгейта в третий раз отличилась в воротах Джанлуиджи Доннарруммы. Форвард Баварии Гарри Кейн оформил дубль.

Видео второго гола Кейна

Победный счет продержался до конца матча. Благодаря этой победе Англия обеспечила выход на Евро-2024. А сборная Италии теперь отстает от Украины на три балла, но имеет игру в запасе. Именно против "Скуадры Адзурры" подопечные Сергея Реброва сыграют свой последний матч квалификации. В этом поединке решится судьба второй прямой путевки на Евро.

Видеообзор матча Англия – Италия