Англия – Хорватия: где смотреть онлайн топ-матч Евро-2020

Одно из главных противостояний в группе D на Евро-2020 будет между сборными Англии и Хорватии. Эти команды сыграют между собой в воскресенье, 13 июня. просмотреть этот матч можно будет в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Англия – Хорватия: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Англия и Хорватия сойдутся на футбольном поле "Уэмбли", что в Лондоне. Этот матч будет стартовым в группе D на Евро-2020.

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Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00. Это противостояние должно стать одним из самых интересных в стартовые дни чемпионата Европы.

Посмотреть поединок можно будет на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" и ТРК "Украина". В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Национальные сборные Англии и Хорватии десять раз встречались на одном поле. Англичане праздновали успех в 5 поединках. Вместе с тем их соперник лишь трижды уходил с поля победителем. Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках Лиги наций. Матч в Риеке 12 октября завершился без забитых мячей, а уже через месяц Англия дома переиграла соперников со счетом 2:1.