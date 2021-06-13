Англія – Хорватія: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Англія та Хорватія зійдуть на футбольному полі "Вемблі", що у Лондоні. Цей матч буде стартовим у групі D на Євро-2020.

До теми Чи підтвердить Англія статус фаворита Євро-2020 в матчі проти Хорватії: прогноз

Стартовий свисток судді пролунає о 16:00. Це протистояння має стати одним із найцікавіших у стартові дні чемпіонату Європи.

Переглянути поєдинок можна буде на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна". В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Національні збірні Англії та Хорватії десять разів зустрічалися на одному полі. Англійці святкували успіх у 5 поєдинках. Натомість їх суперник лише тричі йшов з поля переможцем. Востаннє команди зустрічалися у 2018 році у рамках Ліги націй. Матч в Рієці 12 жовтня завершився без забитих м'ячів, а уже за місяць Англія вдома переграла суперників з рахунком 2:1.