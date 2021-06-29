Англия выбила Германию в 1/8 финала Евро-2020 и может сыграть против Украины: видео

Сборные Англии и Германии на Евро-2020 встретились уже на стадии 1/8 финала. На этот раз сильнее оказались англичане, которые продолжили свою серию без пропущенных голов. И могут стать соперником сборной Украины в четвертьфинале.

Англия – Германия 2:0

Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86

Сборная Англии на групповом этапе забила всего два гола. И их забил Стерлинг.

Но не пропустила ни одного. И с первого места вышла из группы в плей-офф.

Сборная Германии лишь в конце матча с Венгрией обеспечила себе место в 1/8 финала. Хотя команда проигрывала и могла вылететь. А за три матча немцы забили шесть голов и пропустили пять.

Форварды-расточители и вратари-спасатели

Сборные Англии и Германии активно начали матч со ставкой на быстрый гол. Команды быстро переходили центр поля, но до ударов дело доходило крайне редко. И когда казалось, что удар будет, то форварды теряли свои возможности. Да, Вернер не сумевший пробить Пикфорда, а Нойер спас после мощного удара Стерлинга.

Был момент у Госенса, но защитники вовремя его заблокировали в штрафной. В противном случае он мог пробивать головой. Удары со штрафных к опасности тоже не привели.

И самым большим неудачником первого тайма можно считать Кейна. Английский нападающий уже обыграл Ноева в штрафной, но на немного отпустил мяч от себя, и защитники сумели выбить мяч.

Второй тайм начался с момента Гаверца. К нему отлетел мяч, и он мощно пробил под перекладину. Удар был точным, но Пикфорд совершил невероятный сейв.

Джокер от Саутгейта

На 68-й минуте матча команды решили провести замены. У немцев вместо Вернера вышел Гнабри, у англичан Сака уступил место на поле Грилишу. И через несколько минут замена у англичан работала.

Именно Грилиш отдал пас на Шоу на фланг, откуда защитник прострелил в штрафную, где Стерлинг в касание переправил мяч в ворота.

Видео гола Стерлинга

А на 86-й минуте Грилиш уже сам ассистировал, когда Кейн отличился ударом головой. Но стоит отметить и Шоу, который отобрал мяч в центре поля и начал атаку, отдав пас на Грилиша.

Видео гола Кейна

Стоит добавить, что между этими голами немцы могли сравнять счет. Мюллер получил пас в разрез и выходил на ворота соперника. Пикфорд бросился ему на перехват, и форвард решил пробить. Но отправил мяч мимо рамки ворот.

Англия побеждает и выходит в четвертьфинал Евро-2020.