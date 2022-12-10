Англия – Франция: онлайн-трансляция матча за выход в полуфинал ЧМ-2022

В субботу, 10 декабря, определятся два последних полуфиналиста чемпионата мира по футболу 2022 года. Одно из мест в полуфинале разыграют Англия и Франция. Их матч начнется в 21.00.

Англия и Франция закроют программу 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года. Эти команды имели все шансы встретиться в финале прошлого чемпионата мира, но англичане в полуфинале в экстратайме уступили Хорватии.

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Теперь же подопечные Саутгейта и Дешама поспорят за выход в полуфинал Мундиаля. Команды уверенно выиграли свои группы, одержав по две победы. Англичане громили Иран (6:2) и Уэльс (3:0), тогда как французы были сильнее Австралии (4:1) и Дании (2:1).

В 1/8 финала европейские гранды также не испытывали проблем с крепкими соперниками. Команда Саутгейта разгромила Сенегал (3:0). В свою очередь "Ле Бле" были сильнее поляков (3:1).

Матч Англия – Франция вживую можно будет посмотреть в Украине на местных телеканалах "Суспільного" и на сайте "Суспільне Спорт". Также вживую будет аудиотрансляция на "Радио Промінь". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Франция для тех, кто не сможет посмотреть игру. Победитель матча Англия – Франция в полуфинале сыграет против Марокко или Португалии.

Онлайн-трансляция матча Англия – Франция