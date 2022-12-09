Франция никогда не выигрывала у Англии на ЧМ: смогут ли чемпионы мира выбить команду Саутгейта
В четвертьфинале Мундиаля сойдутся фавориты ЧМ-2022. Англичане и французы поспорят за путевку в полуфинал турнира. Рассказываем о шансах команд на успех.
В субботу, 10 декабря, пройдут два последних четвертьфинала чемпионата мира 2022. В последней игре дня сойдутся между собой гранды европейского футбола – Англия и Франция, пишет 24 канал.
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Команды достаточно уверенно идут по сетке Мундиаля. Англия взяла семь баллов в группе, набив 9 мячей Ирана и Уэльса и расписав "нулевку" из США. Французы же обыграли Австралию и Данию, поэтому позволили себе ротацию в матче с проигравшим 0:1 Тунисом.
Поединки 1/8 финала также не стали проблемой для грандов. Англичане не оставили шансов крепкому Сенегалу (3:0), тогда как французы оказались сильнее поляков (3:1).
После вылета Бразилии именно эти команды вместе с Аргентиной числятся главными претендентами на золото ЧМ-2022. Победитель этой пары выйдет в полуфинале в Марокко или Португалию.
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Тем временем букмекеры определились с котировками на эту битву. По их прогнозам, небольшим фаворитом считается сборная Франции. На проход действующих чемпионов мира выставлен коэффициент 1,81, тогда как на англичан – 2,01.
Что же касается основного времени, то на победу Франции можно поставить за 2,53, а на триумф подопечных Саутгейта – за 3,00. Ничья же оценивается в 3,35.
При этом эксперты не ожидают большого количества голов. Ставка на "тотал менее 2,5" равна 1,77, тогда как на ТВ – 2,17. Также названы главные фавориты на автора гола в матче:
- Килиан Мбаппе (Франция) – 2,75
- Харри Кейн (Англия) 2,85
- Оливье Жиру (Франция) – 3,20
- Антуан Гризманн (Франция) – 3,55
- Фил Фоден (Англия) – 4,00
- Усман Дембеле (Франция) – 4,00
- Маркус Решфорд (Англия) – 4,00
- Букайо Сако (Англия) – 5,00
- Кингсли Коман (Франция) 5,50
- Мейсон Маунт (Англия) 6,00
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История встреч
Англия и Франция встречались между собой 40 раз, однако 33 матча из них были общительными. Преимущество на стороне англичан – 23 победы против 11 у "Ле Бле". Ничьей завершались шесть поединков.
Команды дважды встречались в рамках чемпионатов мира и обе встречи остались за "тремя львами". На победном ЧМ-1966 Англия выиграла со счетом 2:0, а в 1982 году британцы обыграли соперника со счетом 3:1.