Франция никогда не выигрывала у Англии на ЧМ: смогут ли чемпионы мира выбить команду Саутгейта

В четвертьфинале Мундиаля сойдутся фавориты ЧМ-2022. Англичане и французы поспорят за путевку в полуфинал турнира. Рассказываем о шансах команд на успех.

В субботу, 10 декабря, пройдут два последних четвертьфинала чемпионата мира 2022. В последней игре дня сойдутся между собой гранды европейского футбола – Англия и Франция, пишет 24 канал.

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Команды достаточно уверенно идут по сетке Мундиаля. Англия взяла семь баллов в группе, набив 9 мячей Ирана и Уэльса и расписав "нулевку" из США. Французы же обыграли Австралию и Данию, поэтому позволили себе ротацию в матче с проигравшим 0:1 Тунисом.

Поединки 1/8 финала также не стали проблемой для грандов. Англичане не оставили шансов крепкому Сенегалу (3:0), тогда как французы оказались сильнее поляков (3:1).

После вылета Бразилии именно эти команды вместе с Аргентиной числятся главными претендентами на золото ЧМ-2022. Победитель этой пары выйдет в полуфинале в Марокко или Португалию.

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Тем временем букмекеры определились с котировками на эту битву. По их прогнозам, небольшим фаворитом считается сборная Франции. На проход действующих чемпионов мира выставлен коэффициент 1,81, тогда как на англичан – 2,01.

Что же касается основного времени, то на победу Франции можно поставить за 2,53, а на триумф подопечных Саутгейта – за 3,00. Ничья же оценивается в 3,35.

При этом эксперты не ожидают большого количества голов. Ставка на "тотал менее 2,5" равна 1,77, тогда как на ТВ – 2,17. Также названы главные фавориты на автора гола в матче:

Килиан Мбаппе (Франция) – 2,75

Харри Кейн (Англия) 2,85

Оливье Жиру (Франция) – 3,20

Антуан Гризманн (Франция) – 3,55

Фил Фоден (Англия) – 4,00

Усман Дембеле (Франция) – 4,00

Маркус Решфорд (Англия) – 4,00

Букайо Сако (Англия) – 5,00

Кингсли Коман (Франция) 5,50

Мейсон Маунт (Англия) 6,00

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История встреч

Англия и Франция встречались между собой 40 раз, однако 33 матча из них были общительными. Преимущество на стороне англичан – 23 победы против 11 у "Ле Бле". Ничьей завершались шесть поединков.

Команды дважды встречались в рамках чемпионатов мира и обе встречи остались за "тремя львами". На победном ЧМ-1966 Англия выиграла со счетом 2:0, а в 1982 году британцы обыграли соперника со счетом 3:1.