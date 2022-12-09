У суботу, 10 грудня, пройдуть два останні чвертьфінали чемпіонату світу 2022. У останній грі дня зійдуться між собою гранди європейського футболу – Англія та Франція, пише 24 канал.

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Команди досить впевнено йдуть по сітці Мундіалю. Англія взяла сім балів у групі, набивши аж 9 м'ячів Ірану та Вельсу і розписавши "нульовку" зі США. Французи ж обіграли Австралію і Данію, тому дозволили собі ротацію в матчі з Тунісом, який програли 0:1.

Поєдинки 1/8 фіналу також не стали для грандів проблемою. Англійці не залишили шансів міцному Сенегалу (3:0), тоді як французи виявились сильнішими за поляків (3:1).

Після вильоту Бразилії саме ці команди разом з Аргентиною вважаються головними претендентами на золото ЧС-2022. Переможець цієї пари вийде у півфіналі на Марокко або Португалію.

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Тим часом букмекери визначились із котируваннями на цю битву. За їх прогнозами, невеличким фаворитом вважається збірна Франції. На прохід чинних чемпіонів світу виставлений коефіцієнт 1,81, тоді як на англійців – 2,01.

Що ж стосується основного часу, то тут на перемогу Франції можна поставити за 2,53, а на тріумф підопічних Саутгейта – за 3,00. Нічия ж оцінюється у 3,35.

При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. Ставка на "тотал менше 2,5" дорівнює 1,77, тоді як на ТБ – 2,17. Також названі головні фаворити на автора голу у матчі:

Кіліан Мбаппе (Франція) – 2,75

Харрі Кейн (Англія) – 2,85

Олів'є Жиру (Франція) – 3,20

Антуан Грізманн (Франція) – 3,55

Філ Фоден (Англія) – 4,00

Усман Дембеле (Франція) – 4,00

Маркус Решфорд (Англія) – 4,00

Букайо Сака (Англія) – 5,00

Кінгслі Коман (Франція) – 5,50

Мейсон Маунт (Англія) – 6,00

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Історія зустрічей

Англія та Франція зустрічались між собою аж 40 разів, однак 33 матчі з них були товариськими. Перевага на боці англійців – 23 перемоги проти 11-ти у "Ле Бле". Нічиєю завершувались шість поєдинків.

Команди двічі зустрічались в рамках чемпіонатів світу і обидві зустрічі залишились за "трьома левами". На переможному ЧС-1966 Англія виграла з рахунком 2:0, а у 1982 році британці переграли суперника із рахунком 3:1.