Англия – единственная сборная, которая не пропускала на Евро-2020: какой шанс на гол у украинцев

Сборная Англии на Евро-2020 провела четыре матча. И не пропустила ни одного гола. Теперь англичан ожидает испытание сборной Украины.

Англичане не отличаются ярким и атакующим футболом. За четыре матча:

всего четыре забитых гола, три из которых – на счету Стерлинга;

ни одного пропущенного гола.

Англичане на групповом этапе минимально победили Хорватию, сыграли в "сухую" ничью с Шотландией и выиграли у Чехии 1:0. И только в 1/8 финала забили больше, чем один гол – победили со счетом 2:0 сборную Германии.

К теме Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

Между тем украинцы пропускают в каждом матче на Евро-2020. Но могут стать первой командой, которая забьет в ворота англичан.

В букмекерской компании Favbet считают, что больше всего шансов – у Романа Яремчука. Украинский нападающий отличился в двух первых матчах группового этапа (в воротах сборной Нидерландов и Северной Македонии). Но не забил ни Австрии, ни Швеции. На его гол в ворота англичан принимают ставки с коэффициентом 5.

Второй в списке вероятных украинских голеадоров в матче против Англии – Андрей Ярмоленко. У капитана "сине-желтых" на этом Евро-2020 два забитых гола и две результативных передачи. На его гол – коэффициент 6, а на голевую передачу – 5,5.

Руслан Малиновский на этом турнире пока не отметился забитым голом. Но удар у полузащитника поставлен великолепный. Возможно, наконец "прорвет" именно в матче против Англии – коэффициент 10 на его гол или коэффициент 7 на результативный пас.

Александр Зинченко на Евро-2020 забил свой седьмой гол за сборную Украины. По метким ударам он опережает Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского, у которых по шесть точных ударов. На то, что он в этом матче расстроит англичан голом, – коэффициент 12.