Англійці не відзначаються яскравим та атакувальним футболом. За чотири матчі:

лише чотири забиті голи, три з яких – на рахунку Стерлінга;

жодного пропущеного голу.

Англійці на груповому етапі мінімально перемогли Хорватію, зіграли в "суху" нічию з Шотландією та виграли в Чехії 1:0. І лише в 1/8 фіналу забили більше, аніж один гол – перемогли 2:0 збірну Німеччини.

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Натомість українці пропускають у кожному матчі на Євро-2020. Але можуть стати першою командою, яка заб'є у ворота англійців.

В букмекерській компанії Favbet вважають, що найбільше шансів – у Романа Яремчука. Український нападник відзначився у двох перших матчах групового етапу (у воротах збірної Нідерландів та Північної Македонії). Але не забив ні Австрії, ні Швеції. На його гол у ворота англійців приймають ставки з коефіцієнтом 5.

Другий у списку ймовірних українських голеадорів в матчі проти Англії – Андрій Ярмоленко. У капітана "синьо-жовтих" на цьому Євро-2020 два забиті голи та дві результативні передачі. На його гол – коефіцієнт 6, а на гольову передачу – 5,5.

Руслан Маліновський на цьому турнірі поки не відзначився забитим голом. Але удар в півзахисника поставлений чудовий. Можливо нарешті "прорве" саме у матчі проти Англії – коефіцієнт 10 на його гол чи коефіцієнт 7 на результативний пас.

Олександр Зінченко на Євро-2020 забив свій сьомий гол за збірну України. За влучними ударами він випереджає Віктора Леоненка, Олександра Алієва, Віктора Циганкова та Руслана Маліновського, в яких по шість влучних ударів. На те, що він в цьому матчі засмутить англійців голом – коефіцієнт 12.