Англия – Дания: где смотреть онлайн полуфинал Евро-2020

Сборные Англии и Дании в среду, 7 июля, сыграют в полуфинале Евро-2020. Этот матч будет доступно и поклонникам футбола в Украине. Его будут транслировать как по телевидению, так и онлайн.

Трансляция матча Англия – Дания будет происходить сразу на трех телеканалах: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Все они входят в одну медиагруппу, так и комментаторы матча будут одни и те же. При этом только на канале "Украина" будет полноформатная трансляция, а на двух других будет присутствовать рамка.

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Трансляция начнется в 21:50, а сам матч – в 22:00.

Смотреть онлайн матч Англия – Дания можно будет на всех платформах, которые официально транслируют канал "Украина" онлайн. Среди них Oll.tv и Megogo.

Доступна будет трансляция матча и в приложениях мобильных операторов Киевстар и Vodafone