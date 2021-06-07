В Англии во время футбольного матча взорвалась электростанция: видео

Во время футбольного матча в Англии произошло неожиданное событие. Взрыв электростанции остановил на мгновение поединок.

Потрясающее событие во время матча

В городе Рагли, в графстве Стаффордшир, во время матча регионального уровня был проведен контролируемый взрыв на местной электростанции. Футболисты и болельщики на мгновение остановились, чтобы посмотреть на впечатляющее действо.

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На камеру, которая вела съемку поединка местных команд, был снят весь процесс взрыва электростанции. Удивительные кадры матча в Англии шокировали футбольных фанатов в соцсетях. Правда, взрыв на местной электростанции был контролируемый и запланированный.

Шокирующее видео события