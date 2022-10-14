"Ангелы спорта": в Киеве открыли щемящую выставку в честь погибших героев-украинцев

Этой весной спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.

Если международные федерации сомневаются в том, стоит ли применять санкции в отношении российских спортсменов, пусть они задумаются об атлетах из Украины. Наши спортсмены не могут провести полноценную тренировку из-за угрозы ракетного удара, некоторые уже никогда не смогут вернуться в родной зал, потому что его уничтожила российская ракета. К сожалению, не все украинские атлеты смогут снова выступить на соревнованиях, некоторые тренеры уже никогда не воспитают олимпийских чемпионов, а кого-то мы вообще не видели на международной арене, потому что он не успел выступить из-за российской агрессии.

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Реквием по погибшим украинским спортсменам

В пятницу, 14 октября в артцентре Павла Гудимова "Я Галерея" состоялось открытие фотопроекта "Ангелы спорта", пишет 24 канал .



Экспозиция "Ангелы спорта" / Фото Валентины Полищук

Сайт-реквием Спортивного комитета Украины "Ангелы спорта" ведется на двух языках – украинском и английском. В настоящее время собрано 90 историй спортсменов и тренеров, среди которых чемпионы мира, Европы, многократные победители национальных первенств по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Сайт доступен здесь .



Фотопроект "Ангелы спорта" / Фото Валентины Полищук

Представлены истории ветеранов спорта и только начинавших свой путь – дети, будущие звезды, чья жизнь жестоко оборвали.



Экспозиция продлится до конца октября / Фото Валентины Полищук

В Галерее представили 90 историй с фотографиями погибших Героев спорта и краткими рассказами о них. Экспозиция продлится до 20 октября, затем поедет по городам страны и Европы.



Истории погибших спортсменов, защищавших Украину / Фото Валентины Полищук



Важна каждая история / Фото Валентины Полищук

Открытие фотопроекта посетила бывшая легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха.

Украина борется 7 с рашистами. Мы видим, как мы побеждаем, бьем врага и освобождаем наши города от оккупации. Думаю, что они ошиблись, когда вторглись к нам 24 февраля. Ничто так не объединяет как общая угроза. Спортсмены являются одними из первых, кто поднялся, взял в руки оружие и ушел на фронт,

– сказала эксспортсменка.



Ольга Саладуха / Фото Алины Турышин

Также присутствовали Илья Шевляк, президент Спортивного комитета Украины и Юлия Хан, директор Департамента молодежи и спорта КГГА.



Реквием по погибшим украинским спортсменам / Фото Валентины Полищук