Дебютный выход в финал Мастерса: Калинина в полуфинале WTA 1000 одолела россиянку Кудерметову

Ангелина Калинина впервые вышла в финал WTA 1000 в Риме. Украинка на своем пути возобладала над российской теннисисткой.

Ангелина Калинина победила россиянку Веронику Кудерметову в полуфинале Мастерса в Риме. Украинка оказалась более стрессоустойчивой, пишет 24 Канал.

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Уверенно к тотальному триумфу

В полуфинале турнира WTA 1000 в Риме Ангелина оказалась сильнее россиянки Вероники Кудерметовой, которая на соревнованиях выступает в нейтральном статусе. Поединок между Калининой и Кудерметовой стал третьим в истории противостояния. До сегодняшнего дня у украинки и россиянки была равная статистика побед, однако Англеина смогла перевернуть весы в свою пользу.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 53 минуты. Калинина выиграла первый сет со счётом 7:5. Но вот россиянка во втором раунде пощекотала нервы всем украинцам, поскольку смогла выиграть в нем с аналогичным преимуществом – 5:7. Во втором сете Калинина лидировала 5:3, но проиграла 16 розыгрышей подряд, не подав на матч в десятом гейме.

Однако Калинина смогла довести все до логического завершения, поскольку в решающем сете украинка не оставила никакого шанса своей сопернице из страны-агрессора, продемонстрировав стальные нервы и боевой дух. В третьем раунде Ангелина уничтожила свою соперницу со счетом 6:2, уверенно закрыв все вопросы. В решающей партии украинка сделала два брейка и не позволила сопернице заработать хотя бы один брейк-поинт.

Кстати говоря. Калинина одержала восьмую победу в карьере над соперницей из топ-20 и уже вторую на турнире в Риме. В предыдущем поединке она в самом длинном матче сезона одолела 15-ю ракетку мира Беатрис Аддад Мая.

Стоит отметить, что для украинки выход в финал Мастерса стал первым в ее карьере. К тому же в рейтинге WTA Калинина занимает 47 позицию и является второй ракеткой Украины. Вероника Кудерметова же заняла 12-е место, что является вторым показателем среди россиянок. В финале украинская теннисистка встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия).