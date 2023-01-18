Украинка Калинина выиграла победу у чемпионки Уимблдона на Australian Open

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина 18 января встречалась с Петрой Квитовой в рамках 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Чешка покинула турнир.

Ангелина Калинина – Петра Квитова 2:0 (7:5, 6:4)

Ровно два часа понадобилось украинской теннисистке, чтобы оформить путевку в 1/16 финала Australian Open-2023. Даже двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова не смогла помешать этому. 24 канал.

​ К теме Три украинки сыграют во втором круге Australian Open: когда их матчи и кто соперницы

В первой партии теннисистки издали настоящую перестрелку на австралийском корте. Ни одна из них не хотела уступать в первом сете, поэтому поочередно брали гейма. Ключевым стал одиннадцатый гейм, когда Калинина взяла подачу соперницы в затяжном розыгрыше 6:5.

Затем Ангелина с брейком взяла еще один гейм и победила в первой партии. 7:5.

Второй сет начался по сценарию первой партии. Снова за Квитовой был первый гейм 0:1. Украинка же по ходу сета отыгрывалась у чешки. А впервые повела в счете в девятом гейме, когда взяла подачу соперницы под ноль – 5:4.

Калинина повторила игру в следующем гейме и уже под ноль защитила свою подачу. 6:4.

Ангелина Калинина выбила из Открытого чемпионата Австралии сверхопытную Петру Квитову.

За матч Калинина совершила 3 подачи навылет и одну двойную ошибку. Квитова выполнила 6 подачи навылет и 4 двойные ошибки.

В 1/16 финала Australian Open-2023 Калинина сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Клара Бюрель (Франция).