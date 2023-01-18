Українка Калініна вигризла перемогу у чемпіонки Вімблдону на Australian Open

Перша ракетка України Ангеліна Калініна 18 січня зустрічалась із Петрою Квітовою у рамках 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Чешка покинула турнір.

Ангеліна Калініна – Петра Квітова 2:0 (7:5, 6:4)

Рівно дві години знадобилось українській тенісистці, щоб оформити путівку в 1/16 фіналу Australian Open-2023. Навіть дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова не змогла стати цьому на заваді, пише 24 канал.

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У першій партії тенісистки видали справжню перестрілку на австралійському корті. Жодна з них не хотіла поступатись у першому сеті, тому по черзі брали гейми. Ключовим став одинадцятий гейм, коли Калініна взяла подачу суперниці у затяжному розіграші 6:5.

Далі Ангеліна з брейком взяла ще один гейм та перемогла у першій партії 7:5.

Другий сет розпочався за сценарієм першої партії. Знову за Квітовою був перший гейм 0:1. Українка ж по ходу сету відігрувалась у чешки. А вперше повела у рахунку аж у дев'ятому геймі, коли взяла подачу суперниці під нуль – 5:4.

Калініна повторила гру у наступному геймі та вже під нуль захистила свою подачу 6:4.

Ангеліна Калініна вибила з Відкритого чемпіонату Австралії наддосвічену Петру Квітову.

За матч Калініна зробила 3 подачі навиліт та одну подвійну помилку. Натомість Квітова виконала 6 подачі навиліт та 4 подвійні помилки.

В 1/16 фіналу Australian Open-2023 Калініна зіграє проти переможниці матчу Барбора Крейчикова (Чехія) – Клара Бюрель (Франція).