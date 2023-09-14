В шаге от очной встречи: Калинина и Костюк синхронно вылетели с турнира WTA500

Украинки смогли создать сенсации в первом круге соревнования, но на следующую игру сил не хватило. Далее следуют Барбора Крейчикова и Беатрис Хаддад Майя.

В американском Сан-Диего проходит престижный женский теннисный турнир категории WTA500. Среди 28 участниц соревнования на старт вышли двое украинок, пишет 24 канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) 0:2 (3:6, 2:6)

Речь об Ангелине Калинине и Марте Костюк. Обе удачно начали свой путь, обыграв в первом раунде фавориток в парах – Каролину Плишкову и Магду Линетт соответственно.

Правда, во втором раунде жребий подбросил украинкам еще более сложных соперниц. Калининой пришлось противостоять второй ракетке Чехии Барборе Крейчиковой, тогда как Костю ждала встреча с №20 рейтинга WTA Беатрис Хаддад Маей из Бразилии.

В случае побед украинки встретились бы в четвертьфинале турнира. Впрочем, на этот раз создать сенсацию у них не получилось. Калинина уступила чешке в двух сетах. Крейчикова смогла выполнить 9 эйсов, тогда как украинка – только один.

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Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Марта Костюк (Украина) 2:1 (7:5, 6:7, 6:2)

Костюк же попыталась дать бой Хаддаду Мае. Первый сет Марта проиграла в напряженной борьбе, сделав два брейка. Во втором же украинка восстановила паритет благодаря победе на тайбрейке.

Впрочем, это у нее забрало много сил и в последнем Костюк взяла всего два гейма. Таким образом, в четвертьфинале Хаддад Майя будет играть против Крейчиковой, а украинки оставили соревнования в Сан-Диего. Полный состав пар 1/4 финала выглядит так: