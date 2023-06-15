Разочарование после сенсации: Калинина и Снигур неожиданно вылетели с турнира в Ноттингеме

Украинские теннисистки не смогли справиться с соперницами из Великобритании. При этом в первом круге Дарья Снигур выбивала десятую ракетку мира.

В английском Ноттингеме стартовал травяной теннисный сезон. На женский турнир категории WTA250 съехались 32 спортсменки, в том числе и две украинки, пишет 24 канал.

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Ангелина Калинина и Дарья Снигур удачно начали турнир. Первая ракетка Украины не испытывала проблем с испанкой Нурией Паррисас-Диас. А вот Снигур создала сенсацию, выбив полуфиналистку Ролан Гаррос Беатрис Хаддад Майя.

Во втором круге им выпали номинально более легкие соперницы из Великобритании. Дарья встречалась с Кэти Бултер, тогда как Ангелине противостояла Гарриет Дарт. В случае общей победы украинки выходили бы друг на друга в 1/4 финала.

Кэти Бутлер (Великобритания) – Дарья Снигур (Украина) 2:0 (7:5, 6:3)

Впрочем, на этот раз теннисистки удивили с негативной стороны. Снигур с боем, но уступила первую ракетку Британии. Первый сет завершился со счетом 5:7, но во втором Бултер завоевала более убедительную победу.

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При этом Кэти удалось выполнить 8 эйсов при пяти двойных ошибках. У Снигур их было три при одной подаче на вылет. Интересно, что по чистому количеству очков проигрыш украинки не так бесспорен – 92:78 в пользу британки.

Видеообзор поединка Бутлер – Снигур:

Ангелина Калинина (Украина) – Гарриет Дарт (Великобритания) 0:2 (0:6, 5:7)

Однако если проигрыш Снегирь можно было ожидать, то Калинина неожиданно уступила 143 ракетке мира. Первый сет теннисистка из Новой Каховки проиграла вчистую – 0:6.

Во втором Ангелина дала бой и первой сделала брейк, но в конце концов уступила 5:7. Как и Снигур, первая ракетка Украины давала сопернице делать много эйсов – целых шесть.

Видеообзор матча Калинина – Дарт: