25-летнего защитника Шеффилд Юнайтед Анела Ахмедходжича навсегда отстранили от игр в составе сборной. Об этом решении сообщила Федерация футбола Боснии и Герцеговины.

Читайте также Лидер сборной Украины установил рекорд в матче Лиги наций против Чехии: что покорилось футболисту

Причина пожизненного отстранения Ахмедходжича

Сообщают, что причиной пожизненного исключения боснийского игрока из состава сборной стал временный отказ Ахмедходжича от игр за национальную сборную. Кроме этого, футболист высказался относительно медиков команды, назвав их легкомысленными и дилетантами.

Анел Ахмедходжич подчеркнул, что именно действия врачей национальной команды привели к рецидиву травмы во время игры в квалификации на Евро-2024 с Люксембургом. По словам футболиста, медики ошиблись, отметив, что он готов к матчу.

Обратите внимание! Редакция Спорта открыла сбор для защитников Украины на внедорожник и EcoFlow. Сделать свой донат и поддержать ребят можно по ссылке. Автор самого большого доната получит в подарок мяч с автографом легенды украинского футбола – Мирона Маркевича.



Подробнее читайте в телеграмме Спорт24.

В итоге за свою карьеру Ахмедходжич сыграл в 24 матчах в футболке сборной Боснии и Герцеговины. В своем активе 25-летний защитник имеет 1 забитый мяч за национальную команду.