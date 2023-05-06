Без остановки в 39: Иньеста разорвет контракт с текущим клубом и погрузится в поиски другой команды

Текущий клуб Андреса Иньесты отчаялся в легендарном футболисте. И вот испанский игрок не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Андрес Иньеста досрочно расторгнет контракт с Висселом Кобе. Японский коллектив уделяет мизерное количество времени испанцу на поле.

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Безудержный Иньеста

Легендарный футболист решил дописать свою книгу пребывания в Японии. Иньести не просто резко захотелось перемен, все потому, что роль Андреса в команде резко начала меняться на незначительную, а в двух матчах текущего чемпионата испанец вообще получил мало игровой практики. Такая ситуация заставила Иньесту принимать кардинальные решения, однако 39-летний футболист не собирается завершать карьеру, а наоборот хочет продолжать демонстрировать футбольную магию.

Таким образом, испанец решил досрочно расторгнуть контракт с Виссел Кобе и летом погрузиться в поиски нового места трудоустройства. Клубы Ближнего Востока и США заинтересованы в услугах Иньесты. Интересно, что прощальный матч Андреса за Виссел Кобе может быть как раз против Барселоны (команды запланировали товарищескую встречу в начале лета).

Иньеста в 2018 году присоединился к Виссел Кобе после ухода из Барселоны. Полузащитник отыграл за японский коллектив 132 матча, забив 26 голов и отдав 25 ассистов. Андрес привел Виссел Кобе к первым титулам в истории – Кубку Императора-2019 и Суперкубку Японии-2020.

Карьера Иньесты