Без остановки в 39: Иньеста разорвет контракт с текущим клубом и погрузится в поиски другой команды
Источник:Nikkan Sports
Текущий клуб Андреса Иньесты отчаялся в легендарном футболисте. И вот испанский игрок не собирается вешать бутсы на гвоздь.
Андрес Иньеста досрочно расторгнет контракт с Висселом Кобе. Японский коллектив уделяет мизерное количество времени испанцу на поле.
Достойно внимания Голланд сделал ценный подарок работнику родного клуба, отпраздновавшего юбилей: есть один нюанс
Безудержный Иньеста
Легендарный футболист решил дописать свою книгу пребывания в Японии. Иньести не просто резко захотелось перемен, все потому, что роль Андреса в команде резко начала меняться на незначительную, а в двух матчах текущего чемпионата испанец вообще получил мало игровой практики. Такая ситуация заставила Иньесту принимать кардинальные решения, однако 39-летний футболист не собирается завершать карьеру, а наоборот хочет продолжать демонстрировать футбольную магию.
Таким образом, испанец решил досрочно расторгнуть контракт с Виссел Кобе и летом погрузиться в поиски нового места трудоустройства. Клубы Ближнего Востока и США заинтересованы в услугах Иньесты. Интересно, что прощальный матч Андреса за Виссел Кобе может быть как раз против Барселоны (команды запланировали товарищескую встречу в начале лета).
Иньеста в 2018 году присоединился к Виссел Кобе после ухода из Барселоны. Полузащитник отыграл за японский коллектив 132 матча, забив 26 голов и отдав 25 ассистов. Андрес привел Виссел Кобе к первым титулам в истории – Кубку Императора-2019 и Суперкубку Японии-2020.
Карьера Иньесты
- Слова "легенда" будет мало, чтобы описать Андреса. Испанский футболист большинство своей карьеры провел в Барселоне (674 матча, 57 голов, 137 ассистов), с которой он смог завоевать 32 титула, среди которых 4 выигранных кубка Лиги чемпионов и 9 титулов чемпионата Испании.
- Со сборной Испании дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012), а также обладателем Кубка мира (2010). Также Иньеста выигрывал ряд индивидуальных наград, однако "Золотой мяч" ему не покорился. Испанец в 2010 году становился вторым в голосовании за самую престижную награду, а в 2012-м (на том Евро Иньеста был признан лучшим игроком турнира), Андрес занял третье место.