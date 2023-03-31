Противостоял сильнейший шахматист Англии: Волокитин победил в матче солидарности в Лондоне

Несмотря на то, что встреча проходила в товарищеских рамках, шахматисты подогрели ее до жаркой температуры. Украинец оказался более выносливым к жаре.

Андрей Волокитин победил Майкла Адамса в товарищеском матче солидарности в Лондоне. Шахматисты до последнего сражались за право стать триумфатором по итогам встречи.

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Поединок между Украиной, которую представлял львовянин Андрей Волокитин, и Англией, цвет которой защищал сильнейший шахматист страны Майкл Адамс, стартовал в Лондоне в Посольстве Украины, где состоялась только первая половина соревнований.

В стартовых трех партиях лидерство захватил украинец, по итогам которых выигрывал своего соперника 2:1. Но в четвертой дуэли англичанину удалось выровнять вес встречи. Многие считали, что вот теперь Адамс своего не потеряет. К тому же его в шутку называют "пауком" за неуступчивый стиль игры и надежность в защите.

Вторая часть соревнований проходила в Европейском банке реконструкции, и она началась для многих весьма неожиданно. Волокитин в великолепном стиле одержал две победы подряд. В седьмой партии Адамс смог достичь ничьей. Таким образом, матч уже был выигран, потому что украинец набрал 4,5 очка с 8-ми, а в активе англичанина было 2,5 очка.

Но вот существует в шахматах такое понятие как престиж, поэтому шахматисты продолжили. В последней встрече Майкл настойчиво стремился к победе, однако партия перешла в заключение "слонами", что обычно анонсирует ничью. Но вот англичанин продемонстрировал чудеса техники, одержав победу на 67-м ходу. Тем самым он сократил счет матча до 3,5:4,5, но общий успех остался за Волокитиным.

Кто такой Андрей Волотикин