Известный украинский марафонец Андрей Щербанивский погиб на войне против России

Спортсмен пробегал марафонскую дистанцию всего за 2,5 часа. В ВСУ спортсмен ушел в качестве добровольца семь лет назад...

Более девяти лет Украина сопротивляется России в войне за свою независимость. Террористы уничтожают инфраструктуру, оккупируют земли и убивают мирных людей, в том числе детей.

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Многие ребята пошли защищать Родину с оружием в руках. Среди защитников много представителей спорта. К сожалению, не все они возвращаются в живых.

О новой потере сообщили в проекте "Ангелы спорта". Свою жизнь за независимость Украины отдал марафонец Андрей Щербанивский.

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Член команды Run Ukraine принимал участие во всеукраинских марафонах, где становился рекордсменом. Расстояние в 42 километра выпускник КПИ преодолевал всего за 2,5 часа.

В 2016 году в качестве добровольца пошел воевать в зону АТО, а в прошлом году вернулся в ВСУ. На момент смерти ему было 44 года, у него остались женщина и двое детей. Слава Герою Украины!