"Зинченко выглядел как ребенок": Шевченко назвал главные сильные стороны игрока Арсенала

Бывший наставник сборной Украины дал свою характеристику левому защитнику "канониров". По его мнению Александр сильно вырос за последние годы и показывает умный и харизматичный футбол.

"Зинченко – это харизма", – Шевченко

Минувшим летом Александр Зинченко сменил Манчестер Сити на Арсенал. "Канониры" заплатили около 30 миллионов фунтов за украинца и явно не пожалели.

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Футболист стал одним из важных элементов в команде Артеты и пропускал матчи только из-за травм. О Зинченко одобрительно отозвался и легенда украинского футбола Андрей Шевченко, отметивший сильные стороны футболиста.

Зинченко – это харизма, целеустремленность и ответственность. У него есть страсть капитана команды и лидера. Я сделал его самым молодым капитаном в истории сборной Украины, потому что он этого заслуживал. Другие игроки хотели это видеть, ведь Александр подает пример. Он легок на мяче и имеет хорошую технику. Зинченко не боялся брать на себя ответственность даже в начале своей карьеры. Сразу можно было увидеть, что он обладает уникальными природными качествами: техникой, движением и уверенностью.

Помню, как он пришел в сборную мальчиком, когда ему было 16 лет. Он выглядел как ребенок. Но он настолько развился и вырос! Сейчас это капитан сборной Украины, один из лучших левых защитников этого сезона. Он заслуживает все это благодаря своей страсти к футболу, дисциплине, желанию и амбициям. Он очень умен и может занимать разные позиции на поле, это его естественное качество. Он может играть левый защитник, быть в центре. Мы много раз видели это в Манчестер Сити, теперь то же самое в Арсенале.

Это естественное качество, он очень техничен и умен, хорошо двигается, всегда находит правильную позицию, чтобы перевести мяч. Это очень приятно видеть. Александр знает, что может выполнять много ролей, достаточно легко меняться во время матчей. Структура игры Арсенала очень четкая, каждый знает свою позицию. Уолы команда перехватывает или теряет мяч, он работает очень быстро, потому что он умный игрок. Также он использует каждый случай, чтобы напомнить всем о войне, привлечь внимание. Зинченко имеет отличные навыки оратора. Он создал свой фонд, через который мы поддерживаем много разных проектов в Украине. Нужно сильно гордиться тем, что он сделал и делает,

– отмечает Шевченко.

История успеха Александра Зинченко

В этом сезоне Зинченко провел 30 матчей на левом фланге обороны Арсенала, отличившись одним голом и двумя ассистами. Его команда лидирует в чемпионате Англии, опережая Манчестер Сити на пять очков.

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Именно в Манчестер Сити украинец добился наибольшего прогресса. Александр выступал на манкунианцев с 2017 по 2022 годы и выиграл десять трофеев, в том числе четырежды АПЛ. Также в 2021 году Зинченко с командой вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл Челси.

К слову, Александр дебютировал в сборной Украины в 2015 году при Михаиле Фоменко и уехал с командой на Евро-2016. Основным хавбеком стал уже под руководством Андрея Шевченко. В общей сложности на счету Зинченко 53 матча и 8 голов за национальную команду.