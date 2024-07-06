Президент УАФ будет капитаном команды: Шевченко сыграет в матче легенд итальянского футбола

Обладатель "Золотого мяча" 2004 Андрей Шевченко двенадцать лет назад повесил бутсы на гвоздь. Однако звезда мирового футбола регулярно участвует в выставочных матчах.

В воскресенье, 7 июля, в итальянский Новари состоится товарищеский матч легенд итальянского футбола. Игра будет носить название "Операция ностальгия".

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Шевченко пригласили на матч легенд

Приглашение для участия в матче получил президент УАФ Андрей Шевченко. Бывший форвард Милана выйдет на поединок с капитанской повязкой.

Еще одним капитаном легенд будет экс-лидер Интера Хавьер Дзанетти. Также в игре примут участие: Роберто Баджо, Дида, Кристиан Пануччи, Себастьян Фрей и многие другие известные звезды футбола, которые зажигали в Серии А.

Шевченко сыграет за легенд Италии / фото организаторов матча

Состав участников матча "Операция ностальгия"

Вратари: Дида, Себастьян Фрай, Марко Амелия.

Дида, Себастьян Фрай, Марко Амелия. Защитники: Хавьер Дзанетти, Насименту Альдаир, Кристиан Пануччи, Хосе Марсело Зе Мария, Луиджи Аполлони, Кристиан Дзаккардо, Никола Легротталье, Энрико Аннони, Роберто Краверо, Лука Антонини, Паоло Де Челье.

Хавьер Дзанетти, Насименту Альдаир, Кристиан Пануччи, Хосе Марсело Зе Мария, Луиджи Аполлони, Кристиан Дзаккардо, Никола Легротталье, Энрико Аннони, Роберто Краверо, Лука Антонини, Паоло Де Челье. Полузащитники: Диего Фузер, Дамиано Томмази, Гиоргос Карагунис, Серджио Вольпи, Стефано Эранио, Мауро Брессан, Пьерлуиджи Орландини, Кристиан Зенони, Анджело Карбоне.

Диего Фузер, Дамиано Томмази, Гиоргос Карагунис, Серджио Вольпи, Стефано Эранио, Мауро Брессан, Пьерлуиджи Орландини, Кристиан Зенони, Анджело Карбоне. Нападающие: Андрей Шевченко, Роберто Баджо, Диего Милито, Антонио Ди Натале, Никола Аморусо, Денис Герман, Серджио Пелиссье, Микеле Микеле Падовано, Филиппо Маньеро, Дарио Губнер, Массио Мараццина, Паскуале Луисо, Андреа Карраччоло, Раффаэле Рубино, Реджина Барези.

Отметим, что встреча состоится 7 июля на стадионе "Сильвио Пиоли" Стартовый свисток прозвучит в 20:00.