Я был в такой ситуации: Шевченко поддержал футболиста, не забившего знаковое пенальти на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины и легендарный футболист Андрей Шевченко решил высказать слова поддержки капитану сборной Англии Гарри Кейну. Форвард не забил пенальти в матче против Франции в четвертьфинале ЧМ-2022, а его команда проиграла и вылетела из турнира.

В четвертьфинале чемпионата мира 2022 года жребий свел Францию и Англию. Обе команды еще до старта турнира были среди фаворитов соревнования, но пройти дальше могла только одна команда.

Французы первыми открыли счет в матче. Но капитан сборной Англии Гарри Кейн сравнял счет, забив с пенальти. Кроме того, для Кейна это был 53-й гол за сборную Англии. И по этому показателю он сравнялся с Уэйном Руни, до этого являвшимся лидером по количеству голов за сборную Англии.

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В том же матче Кейн мог выйти и на первое место в списке бомбардиров "трех львов". Ведь в конце второго тайма, когда англичане снова уступали в счете, они снова получили право на пробитие пенальти. И снова бить пошел Кейн. Но на этот раз он пробил выше ворот. Англия в итоге уступила Франции и вылетела из турнира.

Андрей Шевченко выразил слова поддержки Кейну.

"Это большая ответственность. Думаю, прежде всего, он отлично провел чемпионат мира. Он вышел как лидер, забил первый пенальти, взял на себя эту ответственность. Он не забил второй пенальти, но это часть игры. Он многое взял на себя", – рассказал Шевченко.

Шевченко уверен, что Кейн оправится от своего разочарования в матче против Франции, поскольку у него есть сильная психологическая решительность.

"Я собираюсь оказать ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации, и я знаю, что это значит", – рассказал Шевченко.

Шевченко и незабитые пенальти

Шевченко действительно имеет в своей карьере немало неудачных ударов с 11-метовой отметки. Например, он не забил в ворота сборной Англии в матче отбора на ЧМ-2010 – попал в штангу. Эта игра прошла в Днепре. Но украинцы таки победили благодаря голу Назаренко.

Не забил Шевченко и в матче 1/8 финала ЧМ-2006. Тогда украинцы в серии послематчевых пенальти со Швейцарией определяли победителя пары. Шевченко бил первым среди украинцев, но вратарь с его ударом справился. Правде и тогда украинцы победили – Шовковский не пропустил ни одного пенальти.

Но самое знаковое незабитое пенальти в исполнении Шевченко состоялось не за сборную, а на клубном уровне. И произошло это в финале Лиги чемпионов в 2005 году, известное как "чудо в Стамбуле". Тогда Милан, за который выступал украинец, выигрывал 3:0 после первого тайма. Но во втором тайме трижды пропустил. В итоге все дошло до серии пенальти. И Шевченко бил последним среди игроков Милана. Ему нужно было обязательно забивать. Но Ежи Дудек с его ударом справился. И Милан проиграл.

Следует отметить, что в комментарии английской прессе Шевченко заявил, что сборная Англии вскоре снова может выиграть большой турнир. Правда, единственный раз в истории сборная Англии что-то выиграла еще в 1966 году – как раз чемпионат мира. А следующий большой турнир, который может выиграть команды, – это Евро-2024. Но есть одно но. Сборная Англии – соперник сборной Украины по отбору на чемпионат Европы. Еще один соперник в группе отбора – сборная Италии, действующая чемпионом Европы. Еще два соперника – это Мальта и Северная Македония. А из группы напрямую выходят две лучшие команды из каждой группы.