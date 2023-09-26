Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского. Бывший тренер сборной Украины является послом фандрейзинговой платформы United24.

26 сентября 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником. Соответствующий указ появился на официальном сайте Офиса Президента.

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Указ Президента Украины под номером 589/2023 сообщает:

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)".

Напомним, что Андрей Шевченко после начала полномасштабного российского вторжения стал послом фандрейзинговой платформы United24. Экс-тренер сборной Украины занимается благотворительными проектами по восстановлению Украины.

Последним местом работы Андрея Николаевича была итальянская Дженоа, которую он оставил зимой 2022 года. До этого Шевченко работал главным тренером сборной Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "сине-желтые" дошли до четвертьфинала Евро-2020.