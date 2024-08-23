Не было даже в шортлисте, – Шахов рассказал об интересе Динамо к экс-нападающему Жироны

Команда Александра Шовковского ищет усиление на позицию центрального нападающего. Ранее, сообщали о том, что Динамо интересуется форвардом польской Легии.

Пресс-атташе столичного клуба Андрей Шахов отреагировал на слухи о якобы интересе со стороны Динамо к испанскому футболисту Марку Гуалю. Информация о возможном подписании нападающего оказалась недостоверной.

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Гуаля в Динамо не будет

В своих соцсетях Андрей Шахов заявил, что не рассматривали возможность трансфера Марка Гуаля. Информация об интересе киевлян к нападающему так и осталась на уровне слухов.

Информация об интересе "Динамо" к испанскому нападающему Марку Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шортлисте потенциального усиления клуба,

– написал Шахов.

Андрей Шахов о слухах об интересе Динамо к Марку Гуалю / Пост из инстаграма Шахова

В прошлом сезоне 28-летний футболист Легии сыграл в 33 матчах в чемпионате Польши. За это время нападающий забил восемь голов и отдал четыре голевых передачи. По данным Transfermarkt, оценочная стоимость Гуаля – 1,3 миллиона евро.

Марк Гуаля выступал за Жирону, в которой играет Виктор Цыганков. Также, в январе 2022 года, СК Днепр-1 подписал этого испанца, но он не успел сыграть за спортклубицев из-за начала полномасштабного вторжения в Украину со стороны вражеской страны.