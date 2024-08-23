Прес-аташе столичного клубу Андрій Шахов відреагував на чутки про нібито інтерес зі сторони Динамо до іспанського футболіста Марка Гуаля. Інформація щодо можливого підписання нападника виявилась недостовірною.

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Гуаля в Динамо не буде

У своїх соцмережах Андрій Шахов заявив, що не розглядали можливість трансферу Марка Гуаля. Інформація про інтерес киян до нападника так і залишилась на рівні чуток.

Інформація про інтерес «Динамо» до іспанського нападника Марка Гуаля не відповідає дійсності. Цієї кандидатури не було навіть у шортлисті потенційного підсилення клубу,

– написав Шахов.

Андрій Шахов про чутки щодо інтересу Динамо до Марка Гуаля / Пост з інстаграму Шахова

У минулому сезоні 28-річний футболіст Легії зіграв у 33 матчах в чемпіонаті Польщі. За цей час нападник забив вісім голів та віддав чотири гольових передачі. За даними Transfermarkt, оціночна вартість Гуаля – 1,3 мільйони євро.

Марк Гуаля виступав за Жирону, у якій грає Віктор Циганков. Також, в січні 2022 року, СК Дніпро-1 підписав цього іспанця, але він не встиг зіграти за спортклубіців через початок повномасштабного вторгненя в Україну зі сторони ворожої країни.