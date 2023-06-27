Украинский футболист-изменник поехал играть в Россию: фаната просят его пожизненной дисквалификации

Бывший футболист житомирского Полесья Андрей Сахневич оказался настоящим предателем Украины. Защитник после начала полномасштабного вторжения собрал чемоданы и отправился зарабатывать кровавые деньги в страну-агрессора.

1 января 2023 34-летний правый защитник подписал контракт с российским Ильпаром. Этот российский клуб выступает в одном из низших лиг страны-оккупанта. Болельщики житомирского Полесья, бывшего клуба Андрея Сахневича, обратились в УАФ и УПЛ по поводу этого горя футболиста.

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"Вернется в Житомир только в черном пакете"

Фанаты призвали украинские футбольные организации пожизненно запретить Сахневичу заниматься какой-либо футбольной деятельностью на территории Украины. Футболист изменил родной стране, не осуждает войну и оправдывает политику Владимира Путина. Поэтому ему уж точно не место в Украине.

Болельщика дебютанта УПЛ заверила, что Сахневич сможет вернуться в родной Житомир только в черном пакете, где российские военные целыми группами возвращаются в свою "большую страну".

Это уже не первый переход Сахневича в российский клуб. В сезоне-2015/2016 Андрей выступал за КАМАЗ, за который отыграл 18 матчей. После чего вернулся в Украину.

В профиле футболиста, который родился в Житомире, на Transfermarkt в обозначенном гражданстве указаны две страны Украина и Россия.

Что известно о футболисте-изменнике из Украины