Украинский футболист-изменник поехал играть в Россию: фаната просят его пожизненной дисквалификации
Источник:инстаграмм болельщиков Полесья
Бывший футболист житомирского Полесья Андрей Сахневич оказался настоящим предателем Украины. Защитник после начала полномасштабного вторжения собрал чемоданы и отправился зарабатывать кровавые деньги в страну-агрессора.
1 января 2023 34-летний правый защитник подписал контракт с российским Ильпаром. Этот российский клуб выступает в одном из низших лиг страны-оккупанта. Болельщики житомирского Полесья, бывшего клуба Андрея Сахневича, обратились в УАФ и УПЛ по поводу этого горя футболиста.
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"Вернется в Житомир только в черном пакете"
Фанаты призвали украинские футбольные организации пожизненно запретить Сахневичу заниматься какой-либо футбольной деятельностью на территории Украины. Футболист изменил родной стране, не осуждает войну и оправдывает политику Владимира Путина. Поэтому ему уж точно не место в Украине.
Болельщика дебютанта УПЛ заверила, что Сахневич сможет вернуться в родной Житомир только в черном пакете, где российские военные целыми группами возвращаются в свою "большую страну".
Это уже не первый переход Сахневича в российский клуб. В сезоне-2015/2016 Андрей выступал за КАМАЗ, за который отыграл 18 матчей. После чего вернулся в Украину.
В профиле футболиста, который родился в Житомире, на Transfermarkt в обозначенном гражданстве указаны две страны Украина и Россия.
Что известно о футболисте-изменнике из Украины
- Начинал свое восхождение во взрослый футбол в структуре киевского Динамо. Однако до главной команды киевлян так и не дошел.
- Летом 2010 года оказался без клуба, а уже 1 января нового 2011 года стал футболистом Александрии.
- Далее в карьере Сахневича находился запорожский Металлург. После чего правый защитник уехал играть в Россию. И это уже после того, как в Донбассе начали боевые действия.
- В феврале 2017 стал футболистом Горняка-Спорт, а летом того же года присоединился к Колосу. Больше всего в своей карьере сыграл за кузнечный клуб – 61 матч.
- Через три года в команде переехал играть в Латвию, а летом 2021 вернулся в Украину, где стал игроком Полесья.
- 1 июля 2022 года Сахневич снова остался без клуба.